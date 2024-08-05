Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitimi Verildi
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında uyuşturucu ile mücadele eğitimi, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri çerçevesinde 23 ayrı etkinlikte 7 bin 849 vatandaşı, 'Narko Nokta' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' konu başlıklarıyla bilgilendirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "Narko Nokta" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" konu başlıklı 7 bin 849 vatandaşı bilgilendirdi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında uyuşturucu ile mücadele eğitimi, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri çerçevesinde 23 ayrı etkinlikte 7 bin 849 vatandaşı, "Narko Nokta" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" konu başlıklarıyla bilgilendirdi. - BURSA