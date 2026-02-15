Haberler

Bursa'da müstakil evde korkutan yangın

Bursa'da müstakil evde korkutan yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen yangında bir tek katlı müstakil ev küle dönerken, can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da sabaha karşı tek katlı müstakil evde çıkan yangın mahallede panik oluşturdu, ev kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi Sevgi Sokak'ta saat 04.00 sıralarında tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları baskın seçime gitmede yeni halka

Arıkan'dan bakan atamalarıyla ilgili çarpıcı yorum: Her an olabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı
BTK, 9 canlı yayın uygulamasına erişim yasağı getirdi

14 Şubat'ta o uygulamaların hepsi yasaklandı
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Fenerbahçe, Trabzon'da 3-2'ye abone

Maç bitince ortaya çıktı! Böylesi bir daha zor görülür
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Trabzonspor taraftarı maç biter bitmez çılgına döndü

Nefes kesen maç bitince ortalık karıştı!
Sadettin Saran, Trabzon'a methiyeler düzdü

Trabzon'a methiyeler düzdü! Çok önemli bir de isteği var