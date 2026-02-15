Bursa'da müstakil evde korkutan yangın

Bursa'da sabaha karşı tek katlı müstakil evde çıkan yangın mahallede panik oluşturdu, ev kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi Sevgi Sokak'ta saat 04.00 sıralarında tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA