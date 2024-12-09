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Bursa'da Motosikletli Polis Timleri Huzur Uygulamalarıyla Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirdi

Bursa'da Motosikletli Polis Timleri Huzur Uygulamalarıyla Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirdi
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Bursa'da motosikletli polis ekipleri, kent merkezinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 8 silah ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheliyi yakaladı.

Bursa'da motosikletli polis timleri uygulamalara tam gaz devam ederken, kent merkezinde yapılan denetimlerde 8 silah, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli, ve yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ekiplerince 'huzur' uygulamaları devam ediyor. Kentin farklı noktalarında yapılan denetimlerde 2073 kişi ve 141 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı. Ekiplerin araç ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramalarda ise 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı silah, 1 adet tüfek ve yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, uygulamaların kentin huzur ve güven ortamı sağlamak için yapıldığını belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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