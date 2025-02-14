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Bursa'da Motosikletli ile Minibüs Sürücüsü Arasında Tansiyon Yükseldi

Bursa'da Motosikletli ile Minibüs Sürücüsü Arasında Tansiyon Yükseldi
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Bursa'da motosikletli genç, önüne kırdığını iddia ettiği minibüs şoförüne 'lan' diye hitap edince, sürücü öfkelendi. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü, çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

Bursa'da seyir halindeki motosikletli, önüne kırdığını iddia ettiği minibüs şoförüne 'lan' diye hitap edince sürücü adeta deliye döndü. Artan tansiyon sonrası motosikletliye el kaldıran sürücü, daha sonra araçtan inerek tartışmaya devam etti. O anlar kask kamerasına yansırken, deliye dönen sürücü, "Sen bayanın yanında nasıl lan kelimesini kullanıyorsun?" diye tartışırken, kavgayı çevredekiler büyümeden ayırdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı mevkii Ankara Yolu üzerinde motosikletiyle ilerleyen Mert A., önüne minibüsü kırdığını iddia ettiği dolmuş şoförüyle sözlü tartışma yaşadı. Mert A.'nın, 'Lan' ne yapıyorsun' demesi üzerine deliye dönen sürücü gence tokat atmaya çalıştı. O anlar kameraya yansırken, taraflar arasında artan tansiyon sonrası, ikili araçlarından inerek sözlü tartışmaya devam etti. Deliye dönen sürücü, motosikletli gence, "Sen bir bayanın yanında nasıl 'lan' diyorsun, kendine yakıştırıyor musun ?" diyerek tepki gösterdi. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, Mert A.'nın sürücüden şikayetçi olacağını öne sürdü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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