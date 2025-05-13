Bursa'da Motosikletli Bıçaklı Saldırı: 15 Yaşındaki Genç Yaralandı

15 yaşındaki çocuk, motosikletlinin bıçaklı saldırısına uğradı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 1 genç, motosikletli saldırganın bıçaklı saldırısına uğradı.

Olay 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolda yürüyen Muhammed B.motosikletle gelen bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Genç kolundan bıçakla yaralanırken, şüpheli motosikletiyle kaçtı. Yaralıya yoldan geçen polis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor.