Bursa'da Motosiklete 4 Kişi Bindi, Güvenlik Tehlikeye Atıldı

Bursa'da bir motosiklete 4 kişi binenler, kazaya davetiye çıkardı. O anı kayda alan vatandaş da duruma tepki gösterdi.

Bursa'da motosiklete 4 kişi binenler, vatandaşın tepkisini çekti. Kazaya davetiye çıkaran görüntü, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde kayda alındı. Sürücünün arkasına yan oturan kadın, aralarına aldığı çocuğu tutarken, sürücünün önünde ayakta duran çocuk ise sağa sola el sallayarak yoluna devam etti.

Görenlerin yüreğini ağzına getiren motosiklet, 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Kendi canlarını hiçe sayan yetişkinlerin çocukları düşünmemeleri de büyük tepkiye yol açtı. - BURSA