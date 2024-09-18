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Bursa'da Motosiklet Yaya Çarptı: Yaralı Hastaneye Sevk Edildi

Bursa'da Motosiklet Yaya Çarptı: Yaralı Hastaneye Sevk Edildi
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Bursa'nın İznik ilçesinde motosiklet seyir halindeyken yola aniden çıkan bir yayaya çarptı. Kazada yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İznik ilçesinde motosiklet seyir halindeyken yola aniden çıkan yayaya çarptı. Kazada yaralanan yaya ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay, İznik ilçesine bağlı Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. idaresindeki 16 BRF 895 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeyken yola aniden çıkan Ali Ekrem B.'ye çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan yaya metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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