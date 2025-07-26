Bursa'da Motosiklet Taksi ile Çarpıştı, Sürücü Yaralandı

Bursa'da Motosiklet Taksi ile Çarpıştı, Sürücü Yaralandı
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İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletin taksi ile çarpışması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Süleymaniye mahallesi Park yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Emre K.(28) yönetimindeki 16 BCM 060 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip sokağa dönüş yapmakta olan Sürücü Şaban Y.(49) yönetimindeki 16 T 5564 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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