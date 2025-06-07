Bursa'da Motosiklet Sürücüsünün Olayı Kask Kamerasına Yansıdı

Bursa'da Motosiklet Sürücüsünün Olayı Kask Kamerasına Yansıdı
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Bursa'da trafikte seyir halindeyken önü kesilen motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsünün iddialarına karşı kask kamerası kayıtlarıyla gerçekleri ortaya koymaya çalıştı. Olayın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Bursa'da trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün önü bir otomobil tarafından kesildi. Park eden motosikletlinin yanına gelen otomobil sürücüsü aynasını kırdığını iddia etti. Motosikletli genç kask kamerasının kayıtlarına bakınca otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, Ankara Yolu istikametinde seyrettiği sırada 16 BMG 886 plakalı bir otomobil tarafından önü kesildi. Yoluna devam eden motosikletli genç vardığı yerde park ettiği esnada, daha önce önünü kesen otomobil sürücüsü gelerek aynasını kırdığını söyledi. Ne olduğunu anlamayan motosiklet sürücüsü, otomobilin başına gitti. Otomobilin aynasının sallandığını gören motosiklet sürücüsü "ne zaman çarptığımı hatırlamıyorum kameram açık kayıtlara bakalım" dedi. Otomobil sürücüsü ise kayıtlara bakıldığı esnada olay yerini terk etti. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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