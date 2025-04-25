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Bursa'da Motosiklet Kazasında Sürücü Ağır Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir motosiklet kamyonetle çarpıştığında sürücüsü ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Ilıca ile Sülün sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Okuldan çıkan kardeşini almak üzere Ilıca sokakta seyir halinde olan güvenlik görevlisi Veysel U.yönetimindeki 16 AUP plakalı motosiklete, Sülün sokaktan çıkan Kerem O.idaresindeki 34 FOT plakalı kamyonet çarpıp sürükledi.

Ağır yaralanarak şoka giren sürücüyü, sağlık ekipleri ve vatandaşlar zorlukla kontrol altına aldı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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