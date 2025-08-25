Bursa'da Motosiklet Kazası: Yaralı Sürücüye 40 Dakikada Ulaşıldı

Bursa'da Motosiklet Kazası: Yaralı Sürücüye 40 Dakikada Ulaşıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü A.İ. yaralandı. 40 dakikalık arama kurtarma çalışması sonrası yaralı sürücüye ulaşıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da meydana gelen kazada şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye 40 dakikalık arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşıldı.

Kaza, İznik ilçesi Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İki grup halinde seyreden motosikletlilerden A.İ.'nın kullandığı 16 BJV 973 plakalı motosiklet şarampole yuvarlandı. Kazayı gören arkadaşlarının ihbarı üzerinde olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücü için arama kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 40 dakikalık çalışma sonucu ekipler yaralı sürücüye ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından A.İ., İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Güney Kore'de bir tür devrim var gibi görünüyor

Trump, o ülkeyi işaret etti: Bir tür devrim var gibi görünüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz

Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Kurşun yağdırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.