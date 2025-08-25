Bursa'da Motosiklet Kazası: Yaralı Sürücüye 40 Dakikada Ulaşıldı

Bursa'da meydana gelen kazada şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye 40 dakikalık arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşıldı.

Kaza, İznik ilçesi Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İki grup halinde seyreden motosikletlilerden A.İ.'nın kullandığı 16 BJV 973 plakalı motosiklet şarampole yuvarlandı. Kazayı gören arkadaşlarının ihbarı üzerinde olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücü için arama kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 40 dakikalık çalışma sonucu ekipler yaralı sürücüye ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından A.İ., İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA