Haberler

Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde park halindeki cipe çarpan motosikletli genç, kazanın etkisiyle metrelerce havaya savruldu ve ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına kaydedildi.

Bursa'da cipe çarpan motosikletli metrelerce havaya savruldu. Motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yenişehir ilçesi İznik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki cip yola çıktığı esnada karşı yönden hızla gelen motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletli genç, metrelerce havaya savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosikletli sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın görüntüleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Genç kadının cezaevindeki eşiyle flörtleşmesi gündem oldu

Cezaevindeki eşine "Beni özledin mi?" diye sordu, gerisi bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Güvenli liman' değişti, dev bankalardan yeni yatırım tavsiyesi geldi

Yatırımcısına köşeyi döndürtecek! Dev bankalar artık ona yöneliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.