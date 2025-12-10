Haberler

Motorcunun ölümden döndüğü anlar kamerada

Güncelleme:
Bursa-Ankara yolunda seyir halindeki motosikletli sürücü, önündeki aracın fren yapması sonucu kontrolünü kaybederek düştü. Kazada yaralanan sürücü, şans eseri ufak sıyrıklarla kurtulurken, anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da seyir halindeki motosikletli sürücü önündeki araca çarpmamak için ani manevra yapınca kontrolünü kaybedip yere düştü. Kaza anı kameraya anbean yansıdı.

Kaza, Bursa- Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletle seyri halindeki bir sürücü, önündeki aracın yavaşlaması nedeniyle bir anda fren yaptı. Kontrolünü kaybeden sürücü, yoğun araç trafiğinin olduğu cadde üzerinde yere düştü. Kazayı fark eden sürücüler hemen yaralının yardımına koştu. Şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü herkese derin bir nefes aldırırken, o anlar kameraya yansıdı.

Tahkikat başlatılan kazayla ilgili, takip mesafesinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. - BURSA

title