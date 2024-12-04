Bursa'da Motosiklet Kazası: İki Genç Ağır Yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kavşakta hafif ticari araca yandan çarpan bir motosikletteki sürücü ve arkasındaki yolcu ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Camikebir Mahallesi Tozkoparan Caddesi ile Alitekin Caddesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Tozkoparan Caddesi üzerinde süratli olduğu ileri sürülen Yusuf A. (17) idaresindeki 16 BHS 391 plakalı motosiklet, Alitekin kavşağında karşıya geçmek isteyen Ömer Faruk A. (33) idaresindeki 16 BNK 151 hafif ticari araca yandan çarptı.

İki genç ağır yaralandı

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Yusuf A. ile birlikte arkasında yolcu olarak bulunan Efe A. (17) savruldu. Ağır yaralanan iki genç için olay yerine ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı kamerada

Kavşakta meydana gelen feci kaza ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Hastaneye kaldırılan 2 gencin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlenirken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA