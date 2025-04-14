Donald Trump: İran nükleer silah hayalinden vazgeçmeli, yoksa sert bir yanıtla karşılaşırlar

"Hayalinizden vazgeçin, yoksa yanıtımız sert olur"
Bahçeli: İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçleri ivedilikle karara bağlanmalı

Bahçeli'den dikkat çeken "İmamoğlu" çıkışı: İvedilikle yapılmalı
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullardaki protestoları politik görüyorum

Bakan Tekin'den okullarda başlayan protestolarla ilgili ilk yorum
İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor

İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor

Bursa'da Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletteki bir yolcu kayıplara karıştı.

Motosiklet sürücüsünün karıştığı kaza kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Motosikletteki bir yolcu ise kayıplara karıştı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Sanayi caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Recep K.yönetimindeki 16 ADB 826 plakalı otomobil, Kılıç sokaktan çıkan Sürücü İlker B.yönetimindeki 34 KFR 287 plakalı motosiklete yandan çarpıp 10 metre sürükledi. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı, motosikletteki yolcu ise kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.