Bursa'da Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

Motosiklet sürücüsünün karıştığı kaza kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Motosikletteki bir yolcu ise kayıplara karıştı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Sanayi caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Recep K.yönetimindeki 16 ADB 826 plakalı otomobil, Kılıç sokaktan çıkan Sürücü İlker B.yönetimindeki 34 KFR 287 plakalı motosiklete yandan çarpıp 10 metre sürükledi. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı, motosikletteki yolcu ise kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.