İBB'ye yönelik yeni operasyon! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 üst düzey isim gözaltında

İBB'ye yönelik yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında

Kamerayı bantlayan koruma da alındı
Papa'ya son veda! Türkiye'den bir isim de törende

Dünyanın gözü bu törende! Özel silahlı askerler konuşlandırıldı
Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Bursa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de motosikletin kontrolden çıkması sonucu sürücü Tuncay B. duvara ve direğe çarparak ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Motosikletin kontrolden çıkması ile birlikte genç sürücü duvara ve direğe çarptı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet duvara ve direğe çarptı; sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Akhisar mahallesi 1. Malazgirt caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Tuncay B.yönetimindeki 16 BNK 336 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun kenarındaki evin duvarı ve beton direğe çarptı. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaralı daha sonra ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.