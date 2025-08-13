Bursa'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Bursa'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü Serda Acar, ani dönüş yapan otomobile çarparak hayatını kaybetti. Acar'ın 1 ay sonra düğünü olduğu öğrenildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsüne ev hapsi cezası verildi.

Bursa'da motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, ani dönüş yapan otomobile çarpıp metrelerce savruldu. Kameraya yansıyan feci kazada, 1 ay sonra düğünü olan genç hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, otomobil sürücüsüne ise ev hapsi verildi.

Kaza, Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü Serda Acar, aniden dönüş yapan otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan genç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Evlenmeye hazırlandığı ve 1 ay sonra düğünü olduğu öğrenilen Acar'ın ölüm haberi, ailesi ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Otomobil sürücüsünün ev hapsi cezası alması ise kazada hayatını kaybeden gencin yakınlarını derinden üzdü. Aile, sürücünün gerekli cezayı alması için çağrıda bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
