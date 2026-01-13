Motosikletten düşen genç ağır yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dün gece yarısı meydana gelen motosiklet kazasında 31 yaşındaki genç ağır yaralandı. Motosikleti ile kontrolden çıkarak savrulan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Saat 03.30 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköy kavşağında meydana gelen kazada, iddiaya göre 16 VZ 940 plakalı motosikleti ile Yeniköy yolunda seyir halinde olan Furkan Koç (31), motosikletin kontrolünü kaybederek savruldu. Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Koç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevkedildi. İlk müdahalesi burada yapılan Furkan Koç ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Genç adam burada yapılan müdahalelerin ardından hayati tehlike kaydı ile Bursa Şehir Hastanesi'ne gönderildi. - BURSA