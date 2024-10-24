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Bursa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Bursa'da zihinsel engelli bir adamın yola aniden atlaması sonucu meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da 1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

BURSA - Bursa'da seyir halindeki motosikletin önüne atlayan zihinsel engelli adam kazaya sebep oldu. Bir kişinin öldüğü iki kişinin de yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 05.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu V.E.E., 16 MA 2592 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken, yola aniden zihinsel engelli olduğu iddia edilen S.K. atladı. Frene basan V.E.E., manevra yapmasına rağmen S.K.'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü V.E.E., yolcu konumunda bulunan Amjad Zaitoun ve S.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Motosiklette yolcu konumunda bulunan ve yaşanan kazada ağır yaralanan Amjad Zaitoun, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sürücü V.E.E. ile yaya S.K.'nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BERKE ERDAL - 3.Sayfa

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