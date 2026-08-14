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Bursa'da Motosiklet Kazası: Kadın Sürücü Yaralandı

Bursa'da Motosiklet Kazası: Kadın Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu kadın sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu kadın sürücü yaralandı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Osmangazi ilçesi Uluyol Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Dengesini kaybeden motosiklet devrilirken, kadın sürücü yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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