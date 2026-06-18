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İş yerini ateşe verirken az daha kendileri yanıyordu, o anlar kamerada

İş yerini ateşe verirken az daha kendileri yanıyordu, o anlar kamerada
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Bursa'da bir iş yerine molotof kokteyliyle gasp saldırısı düzenleyen 5 şüpheli, 100 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalanarak tutuklandı. Saldırıda 2 kişi yanmaktan son anda kurtuldu.

Bursa'da iş yerine yönelik molotoflu gasp saldırısı düzenleyen suç örgütü üyesi 5 şüpheli şahıs tutuklandı. Polis; saldırının faili suç örgütü üyelerini 100 saatlik kamera incelemesi sonrasında yakaladı. Molotof çetesinin iş yerini ateşe verip kaçma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Attıkları molotof kokteylinden yayılan alevlerin arasında kalan 2 kişi yanmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesinde bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen molotoflu gasp (yağma) saldırısının faillerini titiz çalışmalar sonucu ortaya çıkardı.

Olayın plakasız beyaz bir araçla gerçekleştirildiği belirlenirken, 100 saatlik güvenlik kamera kaydı incelendi. Yapılan çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştiren D.D., Y.A., B.A. ve N.B. (SSÇ) isimli şüpheliler ile olayın planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu tespit edilen O.D. ve V.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, molotof kokteyli yapımında kullanılan benzin dolu pet şişeler, bez parçaları ile yüzlerini gizlemek için kullandıkları atkı ve şapkalar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, çeşitli suçlardan yurt dışında firari durumda olan D.Y. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü, yetkilileri suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Az daha kendileri yanıyordu

Bursa'da iş yerine yönelik molotoflu gasp saldırısı düzenleyen suç örgütü üyesi şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı. Kamera görüntülerinde iş yerinin önüne kadar gelen şahısların ellerindeki molotof kokteyllerini iş yerine attıkları şişelerden yayılan alevlerin arasında kalıp kaçmaya çalıştıkları anlar saniye saniye görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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