İnegöl'de elini testereye kaptıran işçinin 3 parmağı parçalandı

İnegöl'de elini testereye kaptıran işçinin 3 parmağı parçalandı
Güncelleme:
İnegöl'de bir mobilya fabrikasında daire testere ile parça kesen 48 yaşındaki işçi Fethullah U.'nun sağ elini makineye kaptırması sonucu ağır yaralandı. İlk müdahale sonrası parmakları parçalanan işçi hastaneye sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında daire testere ile parça kesen işçi elini makineye kaptırdı.

Olay, İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde 2. OSB'de faaliyette bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İşçi Fethullah U.(48) daire testere ile parça keserken sağ elini makineye kaptırdı. Kanlar içinde kalan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan ilk müdahale de sağ elinin 3 parmağı parçalandığı tespit edildi. İşçi, ambulansla Bursa Uludağ üniversitesi tıp fakültesi hastanesi sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
