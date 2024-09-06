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Bursa'da minibüs dereye uçtu, sürücü yaralandı

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Bursa'nın Kestel ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, dereye uçtu. Yaralı sürücü nefes kesen kurtarma operasyonu sonrası yaralı olarak kurtarıldı.

Bursa'da minibüs dereye uçtu, sürücü yaralandı

Sürücü nefes kesen kurtarma operasyonuyla kurtarıldı

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, dereye uçtu. Yaralı sürücü nefes kesen kurtarma operasyonu sonrası yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çataltepe Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf A. idaresindeki 16 SYZ 31 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Mandıras Deresi'ne uçtu. Kaza sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dere içerisinde yaralı bekleyen Yusuf A.'yı nefes kesen kurtarma operasyonuyla kurtardı. Sağlık ekipleri yaralı Yusuf A.'ya yaptığı ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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