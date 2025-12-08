Meyve kasalarının bulunduğu depo küle döndü
İnegöl'de bulunan 2 katlı bir apartmanın birinci katında yer alan meyve kasaları deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın sırasında mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meyve kasalarının bulunduğu 2 katlı apartmanın, 1'inci katındaki depo küle döndü.
Yangın, saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Deydinler Mahallesi'nde M.E.'ye ait 2 katlı apartmanın 1'inci katındaki meyve kasalarının bulunduğu depoda meydana geldi. Dumanların yükseldiği depo, kısa sürede büyüdü. Alevlerin sardığı depodaki alevler için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale etmesiyle yangın 1 saatte kontrol altına alıp söndürüldü. Mahalle sakinlerinin büyük korku yaşadığı yangını okuldaki öğrenciler ise okul bahçesinden meraklı gözlerle izledi.
Jandarma ekiplerinin yangınla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa