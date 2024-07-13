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Bursa'da mevsimlik işçileri taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan traktör devrildi. Kaza sonrası 1 işi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, Mustafakemalpaşa Mahallesi Ormankadı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik işçileri taşıyan A.S. (40) idaresindeki 10 SF 882 plakalı traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonrası işçilerden Elif Argun (18) ve E.A. (15) ağır yaralanırken A.S., Ö.A. (12) ve İ.A. (31) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Argun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 15 yaşındaki E.A. ise Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mustafakemalpaşa Bursa Ölüm 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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