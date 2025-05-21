Bursa'da Mesleki Eğitim Merkezi Bahçesinde Yangın Paniği

Bursa'da Mesleki Eğitim Merkezi Bahçesinde Yangın Paniği
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Mustafakemalpaşa Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrencilerin park ettiği motosikletlerin bulunduğu alanda çıkan yangında 6 motosiklet yanarak kullanılmaz hale geldi. Öğrenciler güvenli bir şekilde okul dışına çıkarıldı ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bursa'daki mesleki eğitim merkezi bahçesinde yangın paniği yaşandı. Öğrencilerin kullandığı 6 motosiklet yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Mustafakemalpaşa Mesleki Eğitim Merkezi bahçesinde meydana geldi. Eğitim için okula gelen öğrencilerin park ettiği motosikletler, bir anda alev aldı. Alevleri fark eden öğretmenler, yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Öğrenciler yangının büyümesi ihtimaline karşı güvenli şekilde okul dışına çıkarıldı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Motosikletin bulunduğu alandaki çam ağaçları da yangından büyük zarar gördü. Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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