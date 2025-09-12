Bursa'da Merdivenden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evinin merdivenlerinden düşen 69 yaşındaki Mahmut Şimşek hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma inceleme başlattı.
Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Alibeyköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Şimşek (69), evinin üst katındaki merdivenden inerken dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Şimşek ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Yaşlı adam 12 saat sonra hayatını kaybetti. Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA