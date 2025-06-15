Masaj salonlarına operasyon! 15 gözaltı

Masaj salonlarına operasyon! 15 gözaltı
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Bursa merkezli üç ilde yapılan masaj salonlarına yönelik operasyonda, fuhuşa teşvikten 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 34 mağdur kadın da kurtarıldı.

Yüksek ücret vaadiyle fuhuşa teşvik edildiği istihbaratı üzerine Bursa merkezli 3 ilde masaj salonlarına yapılan operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. 34 mağdur kadın kurtarılırken fuhuştan elde edilen 38 bin lira para ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri masaj salonlarına operasyon gerçekleştirdi.

Kadınların 'masör' adı altında yüksek ücret vaadiyle fuhuşa teşvik edildiği istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa merkezli Mardin ve Antalya'da teknik ve fiziki takip başlattı.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 34 KADIN KURTARILDI

10 farklı masaj salonuna eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler yaptıkları aramalarda, çok sayıda cinsel ilişki esnasında kullanılan ürünler, 5 dizüstü bilgisayar, 22 cep telefonu, 2 flaş bellek ve fuhuştan kazanıldığı düşünülen 38 bin lira para ele geçirdi.

Yapılan operasyon neticesinde 11'i kadın 4'ü erkek olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alınırken, 34 mağdur kadın kurtarıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH BOZKURT - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUfuk Gökceoglu:

Oraya giden kadınlar bilmiyorlar sanırım...

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