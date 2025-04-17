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Bursa'da Makas Atan Araçlar Trafiği Tehlikeye Soktu

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki aracın yoğun trafikte makas atarak ilerlemesi kazaya davetiye çıkardı. Bir sürücü, sağ şeritteki araca çarpmaktan son anda kurtulurken, koşuşturma sonrasında the araçlar gözden kayboldu.

Makas atan araçlar, trafiği tehlikeye soktu

Çarpmaktan son anda kurtulmasına rağmen, makas atmaya devam etti

BURSA - Bursa'da 2 aracın yoğun trafikte makas atarak ilerlemesi, kazaya davetiye çıkardı. Sağ şeritteki araca çarpmaktan son anda kurtulmalarına rağmen, hızla trafikte ilerleyen magandalar gözden kayboldu.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Mudanya'dan şehir merkezine doğru ilerleyen araçların arasında hızla gitmeye çalışan 2 sürücü, trafiği tehlikeye soktu. En sağ şeritten kendi halinde ilerleyen ticari kamyoneti son anda gören otomobil sürücüsü, kendini sola atmasıyla kurtuldu. Ancak arkasından hızla gelen diğer ticari de makasa girince herkesin yüreği ağzına geldi. İki araçta çarpmaktan son anda kurtulurken, ilerleyen trafiğin içerisinde gözden kayboldu.

Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına takıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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