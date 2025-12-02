Haberler

Ormanlık alanda mahsur kalan bir kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Gürsu ilçesindeki ormanlık alanda mahsur kalan 58 yaşındaki Selami Uludağ, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan bir kişi, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, Selami Uludağ (58) isimli vatandaşın ormanlık bölgede mahsur kaldığı ve yardım beklediği bildirildi. İhbarın ardından, kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Sarp arazide süren arama kurtarma faaliyetleri, itfaiye ve UMKE ekiplerinin de katılımıyla hız kazandı. Çalışmalar neticesinde mahsur kalan vatandaş bulunduğu noktadan dikkatli şekilde çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
