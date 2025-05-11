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Bursa'da Mahsur Kalan Kangal Köpekler Sahibinin Cesaretiyle Kurtarıldı

Bursa'da Mahsur Kalan Kangal Köpekler Sahibinin Cesaretiyle Kurtarıldı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde derede mahsur kalan iki Kangal cinsi köpek, sahibi tarafından kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Olay esnasında itfaiye ekipleri de hazır bulundu. Kurtarma anları köprüdeki vatandaşlar tarafından heyecanla izlendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde derede mahsur kalan 2 Kangal cinsi köpek için itfaiye ekipleri olay yerine gelirken, bu sırada köprüden geçen köpeklerin sahibi dereye inip hayvanlarını kurtardı. O anlar kameraya yansırken, köprüdeki vatandaşlar olayı film izler gibi izledi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi tarihi Temenyeri Köprüsü'nün bulunduğu derede yaşandı. Dere yatağındaki 2 Kangal cinsi köpeği gören vatandaşlar, hayvanların mahsur kaldığını anlayınca 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri veteriner yardımıyla dereye inmek için hazırlanırken, o sırada tesadüfen olay yerinden geçen bir kişi durumu merak edip ekiplerin yanına geldi. Aşağıya baktığında köpeklerini gören adam, paçalarını sıvayıp dereye indi. Sahibini gören köpeklerin sevinci kameraya yansırken, vatandaş hayvanlarını kendi imkanlarıyla dereden çıkardı. Köprüdeki vatandaşlar ise kurtarma operasyonunu adeta film izler gibi izledi.

Duyarlı vatandaşlar, "Burada birkaç saattir hayvanlar mahsur kalmış. Biz de itfaiye ekiplerini arayıp yardım istedik. Sağolsunlar hemen geldiler. Köpeklerin sahibi de şans eseri buradan geçerken hayvanlarını görmüş. Kendisi dereye inip hayvanları kurtardı ama insan bu hayvanlara bir kimlik alır. Almasaydı barınağa gidecekti belki de" diye konuştular. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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