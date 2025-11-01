Haberler

Bursa'da Lüks Araç Kazası: Tatlıcı Dükkanına Dalmanın Eşiğinden Dönüldü

Güncelleme:
Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 milyon liralık lüks cip, tatlıcı dükkanına daldı. Müşteri olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Kazanın görüntüleri kaydedildi.

Bursa'da bir sürücü, tali yoldan çıkan 15 milyon liralık lüks cipe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç tatlıcı dükkanına girdi. O esnada müşteri olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emircan İ. İdaresindeki 06 DOP plakalı otomobiliyle seyir halindeki sürücü, tali yoldan çıkan 15 milyon liralık cipe çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir tatlıcı dükkanın bahçesine daldı. O anlar kameraya yansırken, işletmede müşteri olmaması çevredekilere derin bir nefes aldırdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü ise kontrol amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
