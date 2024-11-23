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Bursa'da lodos nedeniyle kayan kamyonet bir evin salonuna girdi

Bursa'da lodos nedeniyle kayan kamyonet bir evin salonuna girdi
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Bursa'da park halindeki kamyonet, şiddetli lodos nedeniyle kayarak park halindeki bir başka araca çarptı. İki araç daha sonra giriş katta bulunan bir dairenin salonuna girdi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda ve evde maddi hasar meydana geldi.

Bursa'da şiddetli lodosa yenik düşen kamyonet, park halindeki otomobile çarptıktan sonra giriş katındaki dairenin salonuna girdi. Trajikomik kazada yaralanan olmazken, araçlarda ve evde maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi 3. Erikli Sokak'ta meydana geldi. 12. Yiğit Sokak üzerinde park halinde olan kamyonet, şiddetli lodosa yenik düşerek kaymaya başladı. Kayan kamyonet önce park halinde bulunan otomobile, daha sonra ise minibüse çarptı.

Bursa'da lodos nedeniyle kayan kamyonet bir evin salonuna girdi

GİRİŞ KATTAKİ DAİRENİN SALONUNA GİRDİ

Çarpmanın ve lodosun şiddetiyle kamyonet ile minibüs, 3. Erikli Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın korkuluklarını aşarak giriş katındaki dairenin salonuna girdi. Gürültü sesini duyan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda ve evde maddi hasar oluştu. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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