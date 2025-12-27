Haberler

Lise öğrencilerinin tehlikeli yolculuğu

Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeki özel halk otobüsüne tutunan 4 lise öğrencisi, canlarını ve diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunan 4 lise öğrencisi, hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Millet Mahallesi'nde özel halk otobüsünün arkasına asılan öğrenciler, trafikte ilerleyen otobüsün arasında yolculuk yaptı. Otobüs şoförünün durumdan haberdar olmadığı öğrenilirken, öğrencilerin bu davranışı gören vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Görüntülerde, öğrencilerin hiçbir güvenlik önlemi olmadan otobüsün arka kısmına tutunarak seyir halinde ilerlediği anlar yer aldı. Muhtemel bir ani fren ya da manevrada yaşanabilecek bir kazanın faciaya yol açabileceği belirtildi.

Yetkililer, bu tür tehlikeli davranışların hem can güvenliğini tehdit ettiğini hem de ağır yaralanma ve ölümle sonuçlanabilecek kazalara davetiye çıkardığını vurgulayarak, özellikle gençlerin trafik kurallarına uyması konusunda uyarılarda bulundu. - BURSA

