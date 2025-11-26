Bursa'da Lastiği Patlayan Otomobil Şarampole Yuvarlandı
Bursa'nın Kestel ilçesinde lastiği patlayan bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu sürücüsü yaralandı. Olay, Bursa-Ankara karayolu üzerinde gerçekleşti ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde Asiye W.(52) yönetimindeki FB-G-1453 Almanya plakalı otomobil, ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Ters duran araçtaki sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA