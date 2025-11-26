Haberler

Bursa'da Lastiği Patlayan Otomobil Şarampole Yuvarlandı

Bursa'da Lastiği Patlayan Otomobil Şarampole Yuvarlandı
Güncelleme:
Bursa'nın Kestel ilçesinde lastiği patlayan bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu sürücüsü yaralandı. Olay, Bursa-Ankara karayolu üzerinde gerçekleşti ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde Asiye W.(52) yönetimindeki FB-G-1453 Almanya plakalı otomobil, ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Ters duran araçtaki sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
