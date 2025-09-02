Bursa'da Küçükbaş Hayvan Çiftliğinde Yangın: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da Küçükbaş Hayvan Çiftliğinde Yangın: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, çiftliğin samanlığında meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından bir saat içinde söndürüldü. Yangın sonucunda büyük bir maddi hasar oluştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı. 1 kişi dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındı.

Yangın saat 16.30 sıralarında Boğazköy mahallesinde Galip Duyan'a ait çiftliğin samanlığında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu samanlıkta hasar meydana geldi. Yangın sırasında dumandan etkilenerek bayılan Gönül K. olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın sonucu 5 bin saman balyası yandı. Jandarma komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali borsayı fena vurdu! Kayıp yüzde 5'i aştı

Mahkemenin CHP kararı borsayı fena vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolandırıcıların yeni tuzağı: ATM'lerde sakın bu hatayı yapmayın

Dolandırıcıların yeni tuzağı: ATM'lerde sakın bu hatayı yapmayın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.