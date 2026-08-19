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Bursa'da Plastik Yangını: Gökyüzü Siyah Dumana Büründü

Bursa'da Plastik Yangını: Gökyüzü Siyah Dumana Büründü
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde bir işyerinin bahçesinde bulunan plastik malzemeler henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken, gökyüzünü yoğun siyah duman kapladı ve çevredeki vatandaşlar tedirgin oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı ve çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir işyerinin bahçesinde bulunan plastik malzemeler, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, çevredeki vatandaşlar tedirgin oldu.

Yangın, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde bulunan bir işyerinin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede istiflenen plastik malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Alevlerin kısa sürede plastik malzemelere yayılmasıyla yoğun siyah duman yükselmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yükselen yoğun duman çevrede geniş bir alandan görüldü. Yangını gören vatandaşlar ise büyük tedirginlik yaşadı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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