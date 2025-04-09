ABD'den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız

ABD'den krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız
Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz

Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için harekete geçildi
Trump'ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı

Otomotiv piyasası sarsıldı! Araçlar bir bir çekiliyor
Akaryakıta bir indirim geldi, yenisi için tarih verildi

Araç sahipleri dikkat! Bir indirim geldi, yenisi için tarih verildi

Bursa'da Kontrolden Çıkan Servis Minibüsü Alt Geçide Çarptı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir servis minibüsü alt geçidin duvarına çarptı. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan servis minibüsü alt geçidin duvarına çarptı

BURSA - Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden servis sürücüsü, aracıyla yol kenarında bulunan alt geçidin duvarına çarptı. Yaşanan kazada sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih K. idaresindeki 16 S 2136 plakalı servis aracı, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan alt geçidin duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışan Fatih K., itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.