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Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kayaya Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsü Şaban Ün (58) yönetimindeki otomobil yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak kayaya çarpıp durdu. Olayda sürücü hayatını kaybetti.

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil kayaya çarptı, sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri Kestel'in Ümitalan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Şaban Ün (58) yönetimindeki 16 ARP 395 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, yolun sağındaki kayaya çarparak durdu. Sürücü feci şekilde can verdi. Kaza yerine 112, Jandarma, bölge trafik ile İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta sıkışan sürücünün cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sürücünün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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