Bursa'da direğe çarpan otomobildeki, 2 kişi yaralandı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin orta refüjdeki direğine çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Yalova-Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 ACA 249 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç orta refüje çıkarak elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü E.Y. (2007) ile araçta yolcu olarak bulunan A.G. (2008) hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza nedeniyle karayolunda kısa süreli trafik aksaması yaşandı. - BURSA

