Bursa'da Kontrolden Çıkan Kamyonet Servis Araçlarına Çarptı

Bursa'da Kontrolden Çıkan Kamyonet Servis Araçlarına Çarptı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonet, servis aracına çarparak kaldırımda yürüyen yayaların büyük bir tehlike atlatmasına neden oldu. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet, seyir halindeki servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan servis aracı, kaldırımda bekleyen yayalara ramak kala son anda toparlandı. Kıl payı facianın eşiğinden dönülen anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, önce bariyerlere ardından aynı istikamette ilerleyen servis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan servis aracı kaldırıma yöneldi. Kaldırımda yürüyen yayalara çarpmak üzere olan sürücü, son anda yaptığı manevrayla aracı durdurmayı başardı.

Kazayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, şans eseri yaralanan olmadı. Yaşananlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
