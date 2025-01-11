Bursa'da Kömür Madeninde Göçük: 1 Ölü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Orhaneli ilçesinde bulunan bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Patlama sonrası patlatma sorumlusu Murat Özdoğan (44), kayaların altında kaldı. Arkadaşlarının ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, patlatma sorumlusu Özdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Özdoğan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA