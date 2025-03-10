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Bursa'da Kırmızı Işıkta Geçen Araç Takla Attı, Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'da Kırmızı Işıkta Geçen Araç Takla Attı, Sürücü Ağır Yaralandı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kırmızı ışığı ihlal eden hafif ticari araç, önce direğe çarparak takla attı. Sürücü ağır yaralanırken, yolcu hafif yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Bursa'da kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç önce direğe, daha sonra da takla atarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, sürücü olayda ağır yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim A. idaresindeki 16 ADL 39 plakalı hafit ticari otomobil kırmızı ışıkta geçti. Seyir halindeki başka bir otomobile çarpmamak için manevra yapan İbrahim A., önce direğe daha sonra da kaldırımda bulunan ağaca çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, İbrahim A. ağır yaralanırken, yolcu Erhan K. ise hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Ayrıca, aracın taklalar attığı kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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