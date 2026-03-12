Haberler

Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, haklarında 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki şüpheli, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheli polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, "kasten yaralama" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.Y. ile "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şahıs, adli süreçlerinin ardından cezaevine sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
