Bursa'da Keles ve Domaniç sınırında orman yangını çıktı

Bursa'da Keles ve Domaniç sınırında yer alan ormanlık bölgeye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Hızlıca müdahalede bulunan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına alarak büyümeden söndürdü.

Bursa'nın Keles ilçesi ve Kütahya'nın Domaniç ilçesi sınırında ve İçmeler mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanlarda birbiri ardına yangınlar başladı. Keles ve Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü 1 helikopter 8 araç 26 personel ile yangınlara müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürdü. - BURSA