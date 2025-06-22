Bursa'da Kayıp Yaşlı Kadının Cansız Bedeni Bulundu

Bursa'da Kayıp Yaşlı Kadının Cansız Bedeni Bulundu
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Şerife Örnek'in cansız bedeni zeytinlik alanda bulundu. Arama kurtarma ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazesi, kesin ölüm nedeni için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaklaşık 5 gündür aranan yaşlı kadından acı haber geldi. Arama Kurtarma ekipleri, zeytinlik alanda kadının cansız bedenine ulaştı.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 gün önce evden çıkan Şerife Örnek için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Yaşlı kadını arama çalışmaları Umurbey Mahallesindeki zeytinlik alanlarda da yapıldı. MAGDER ekipleri tarafından zeytinlik alanda bulunan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenazesi, kesin ölümünün belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaşlı kadının ormanlık alana kekik toplamak için gittiği ve geri dönmediği iddia edildi.

Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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