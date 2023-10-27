Bursa'da kayıp kadının cansız bedeni bulundu, soruşturma başlatıldı

Bursa'da kaybolan Nevrigül Alan'ın cesedi 45 gün sonra zeytinlikte bulundu. Kardeşi N.A. ve eski eşi gözaltına alındı. Müge Anlı'nın programında anlatılanlar ve uyuşturucu iddiaları üzerine yeni bir soruşturma başlatıldı.

Bursa'da kayıp olarak aranan ve 45 gün sonra cansız bedeni bulunan Nevrigül Alan'ın (22) 16 yaşındaki kardeşi N.A. eski eşi ve kardeşi ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. N.A., eski eniştesi ve diğer yakınları bir haftadır Müge Anlı'nın programında canlı yayında olaya ilişkin bildiklerini anlatıyordu. Savcılığın, programda anlatılan konular ve uyuşturucu iddiaları üzerine yeni bir soruşturma başlattığı öğrenildi.

İznik'te yaşayan Nevrigül Alan (22), Gemlik'te babasının yanına gitmek için evden ayrıldı. Çocuklarını almak için babasının evinden ayrılan kadından bir daha haber alınamadı. Yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler Nevrigül Alan'ı bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken Gemlik Umurbey Mahallesi'nde çevredeki bir tarla sahibi tarafından polise zeytinlikte ceset olduğu ihbarı geldi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler cesedin 45 gün önce kaybolan Nevrigül Alan'a ait olduğunu belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kayıp Nevrigül Alan'ın Umurbey Mahallesinde zeytinlikte ölü bulunmasının ardından, Nevrigül'ün kardeşi N.A. (16) eski eşi Remzi ve kardeşi Abdullah Müge Anlı'nın programında bir haftadır olayla ilgili bildiklerini anlatıyordu.

Programda N.A ve bazı erkeklerin Ziya Kaya Mahallesi'nde parti yaptıkları ve gayri meşru ilişkiler ve uyuşturucu iddiaları üzerine savcılığın yeni bir soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ziya Kaya Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan N.A.'nın savcılık tarafından ifadesine başvurulacağı öğrenildi. - BURSA