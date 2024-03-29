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19 yaşındaki İsmail'den 3 gündür haber alınamıyor! En son birlikte görüldüğü Suriyeli genç de kayıp

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 19 yaşındaki İsmail Tamer'den 3 gündür haber alınamıyor. Tamer'in son olarak Suriye uyruklu bir gençle gezerken görüldüğü belirtiliyor.

AİLESİ POLİSE KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesinde ikamet eden 19 yaşındaki İsmail Tamer'den uzun süre haber alamayınca hayatından endişe eden ailesi, polise kayıp ihbarında bulundu.

SİYAH GÖMLEK, GÖZLÜK VE KASKET...

Harekete geçen ekipler önce Altıparmak ve Çarşamba mahallelerinde biri Suriye uyruklu kayıp iki genci aradı. Son olarak üzerinde bol kesim İtalyan kumaş pantolon, siyah gömlek, aksesuar olarak da gözlük ve başında kasket olduğu bildirilen İsmail Tamer için bulunması ailesi ve arkadaşları sosyal medyadan da yardım istedi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İsmail Tamer Osmangazi Suriye Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Bordo Bere:

IYI OLMUS SURIYELI AFGANLARDAN UZAK DURUN DEFOLUP GITSINLER

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