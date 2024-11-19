Bursa'da Kaybolan İki Kız Çocuğu Bulundu

Bursa'da 2 gün önce kaybolan 13 yaşındaki kız ile, 4 gün önce kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi.

Bursa'da 2 gün önce çıktığı evine bir daha dönmeyen 13 yaşındaki İdil Turgut ile 4 gün önce kaybolan 13 yaşındaki Çisem Su Çiçek, polis ekiplerince merkez Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde bulundu. Kaybolan 2 kız çocuğu da ekiplerce Çocuk Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi. - BURSA