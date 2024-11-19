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Bursa'da Kaybolan İki Kız Çocuğu Bulundu

Bursa'da Kaybolan İki Kız Çocuğu Bulundu
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Bursa'da kaybolan 13 yaşındaki İdil Turgut ve 14 yaşındaki Çisem Su Çiçek, polis ekipleri tarafından bulundu ve ailelerine teslim edildi.

Bursa'da 2 gün önce kaybolan 13 yaşındaki kız ile, 4 gün önce kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi.

Bursa'da 2 gün önce çıktığı evine bir daha dönmeyen 13 yaşındaki İdil Turgut ile 4 gün önce kaybolan 13 yaşındaki Çisem Su Çiçek, polis ekiplerince merkez Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde bulundu. Kaybolan 2 kız çocuğu da ekiplerce Çocuk Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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