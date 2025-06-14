Bursa'da Kaybolan 7 Yaşındaki Çocuk Bulundu

Bursa'da Kaybolan 7 Yaşındaki Çocuk Bulundu
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İznik ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Rüzgar İşgören, bir vatandaş tarafından bulundu ve sağ sağlim ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuk, bir vatandaş tarafından bulundu.

İznik ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Rüzgar İşgören'in ailesinin başvurusu üzerine polis ekipleri çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Küçük çocuğu sokakta yalnız gezerken gören bir vatandaş, durumu hemen emniyet ekiplerine bildirdi. Sağlık durumu iyi olan Rüzgar, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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